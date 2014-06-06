Русь Державная - Православная народная газета

Рождественское послание Патриарха Московского и всея...
31.12.2016 в 14:00 Январь 2017
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви...
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Мы должны вести дело к примирению
31.12.2016 в 14:04 Январь 2017
Ответ Президента России Владимира Путина на вопрос о дискуссии вокруг «Ельцин-центра» в Екатеринбурге...
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Мы видим реальное сплочение народа
31.12.2016 в 14:07 Январь 2017
Беседа с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Серг...
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Поколение 90-х и будущее страны
31.12.2016 в 14:10 Январь 2017
Размышления митрополита Воронежского и Лискинского Сергия...
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Символ возрождения России
31.12.2016 в 14:15 Январь 2017
Беседа с ключарем Храма Христа Спасителя протоиереем Михаилом Рязанцевым...
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Святая Гора - священный мост между землей и Небом
31.12.2016 в 14:22 Январь 2017
Выступление профессора Университета г. Сибиу (Румыния) К.И. Стрезы...
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Имейте любовь между собой
31.12.2016 в 14:27 Январь 2017
Беседа с народным художником России Василием Нестеренко...
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Андреевскому храму на Ваганьковском кладбище 100 лет
31.12.2016 в 14:33 Январь 2017
13 декабря отметил свой престольный праздник храм в честь святого апостола Андрея Первозванного на Ваганьковском кладбищ...
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Певчие птицы России
31.12.2016 в 14:39 Январь 2017
Над Сочи утром солнце не взошло, оно упало с самолётом в море....
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Андрей Печерский: «Державная икона шествует по земле...
21.03.2016 в 22:49 Обзор СМИ
Беседа с основателем и главным редактором газеты «Русь Державная», секретарём Союза писателей России...
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«В Крещении Господа начинается искупительная Жертва ...
20.01.2016 в 21:23 Обзор СМИ
Проповедь священника Александра Шумского на патриаршем Богослужении в Богоявленском кафедральном соборе в праздник свято...
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Оптина проповедь
20.01.2016 в 19:15 Обзор СМИ
Беседа главного редактора газеты «Завтра» с архимандритом Венедиктом (Пеньковым)...
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На полях Сирии происходит смена глобального лидера
13.10.2015 в 13:55 Обзор СМИ
Ростислав Ищенко: "Cам факт начала российской армией сирийской кампании свидетельствует о ее значительном росте......
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Русский Афон: Торжества в Русском монастыре на Афоне...
18.08.2015 в 00:29 Обзор СМИ
Престольный праздник (панигир) в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона торжественно отметили 9 августа в ...
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Газета ЗАВТРА: Миссия России
18.08.2015 в 00:23 Обзор СМИ
наша страна — против мировой Кривды...
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Попытка скрыть правду о Екатеринбургском злодеянии
24.07.2015 в 14:06 Обзор СМИ
Дмитрий Медведев распорядился создать рабочую группу по исследованию и перезахоронению останков, выдаваемых за святые мо...
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ВОЙКОВУ НЕ МЕСТО В ТОПОНИМИКЕ МОСКВЫ
23.07.2015 в 19:48 Обзор СМИ
ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН: ВОЙКОВУ НЕ МЕСТО В ТОПОНИМИКЕ МОСКВЫ...
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«ЭТО ВОЙНА – ГРАЖДАНСКАЯ»
23.07.2015 в 19:42 Обзор СМИ
Митрополит Онуфрий о войне на Донбассе...
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За веру, народ и Отечество
21.03.2015 в 14:14 Интервью
Эта беседа с писателем Валентином Григорьевичем Распутиным состоялась уже без малого 19 лет тому назад, накануне президе...
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Беседа с митрополитом Орловским и Болховским Антоние...
06.01.2015 в 00:51 Интервью

По приглашению митрополита Орловского и Болховского Антония мне посчастливилось побывать в Орле на торжествах, посвящ...

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Россия возвращается на свой исторический путь
02.11.2014 в 02:03 Интервью
Интервью Председателя Фонда Святителя Василия Великого Константина Валерьевича Малофеева газете «Русь Державная»...
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Загляни в свое сердце
06.08.2014 в 01:43 Интервью

Беседа с доктором медицинских наук, профессором В.М. Успенским

Наука сегодняшнего дня без религиозного подкреплен...

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Бог – на стороне России
06.06.2014 в 00:51 Интервью

Беседа с известным японским художником и общественным деятелем Тадаси Гоино

С этим удивительным человеком, извест...

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Русь Державная - Православная народная газета


Православная народная газета «Русь Державная» издается в Москве с 1993 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Основная линия газеты – развитие и укрепление церковно-государственных отношений, консолидация разобщенного политическими, национальными, межконфессиональными и другими противоречиями российского общества на основе традиционного православного взгляда на события и проблемы, внесение мира и согласия в каждый российский дом. Авторами газеты являются иерархи Русской Православной Церкви, известные писатели, ученые, политические и общественные деятели.

В «Руси Державной» неоднократно выступали первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ А.П. Торшин, Г.С. Полтавченко как полномочный представитель Президента и как губернатор Санкт-Петербурга, руководство и депутаты Государственной Думы.

Газета распространяется во многих регионах России, ближнем и дальнем зарубежье. Выходит 1 раз в месяц тиражом до 50 тыс.экз.

«Русь Державная» пользуется заслуженным авторитетом в православной среде, в общественно-политических кругах России и за рубежом. Наиболее важные материалы газеты воспроизводятся в материалах информационных агентств, публикуются в известных электронных СМИ.

В октябре 2013.г. мы отметили 20-летие газеты. Нас поздравили Святейший Патриарх Кирилл, государственные и общественные деятели.

Газета «Русь Державная» является формой народной поддержки государственной власти и Русской Православной Церкви как главных гарантов мира и стабильности в нашей стране, что особенно важно в условиях грозных вызовов современности.