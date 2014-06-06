Русь Державная - Православная народная газета

Православная народная газета «Русь Державная» издается в Москве с 1993 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Основная линия газеты – развитие и укрепление церковно-государственных отношений, консолидация разобщенного политическими, национальными, межконфессиональными и другими противоречиями российского общества на основе традиционного православного взгляда на события и проблемы, внесение мира и согласия в каждый российский дом. Авторами газеты являются иерархи Русской Православной Церкви, известные писатели, ученые, политические и общественные деятели.

В «Руси Державной» неоднократно выступали первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ А.П. Торшин, Г.С. Полтавченко как полномочный представитель Президента и как губернатор Санкт-Петербурга, руководство и депутаты Государственной Думы.

Газета распространяется во многих регионах России, ближнем и дальнем зарубежье. Выходит 1 раз в месяц тиражом до 50 тыс.экз.

«Русь Державная» пользуется заслуженным авторитетом в православной среде, в общественно-политических кругах России и за рубежом. Наиболее важные материалы газеты воспроизводятся в материалах информационных агентств, публикуются в известных электронных СМИ.

В октябре 2013.г. мы отметили 20-летие газеты. Нас поздравили Святейший Патриарх Кирилл, государственные и общественные деятели.

Газета «Русь Державная» является формой народной поддержки государственной власти и Русской Православной Церкви как главных гарантов мира и стабильности в нашей стране, что особенно важно в условиях грозных вызовов современности.